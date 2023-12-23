В очередях на границе стоят 4000 автомобилей - спикер ГПСУ

По состоянию на утро на украинской границе с Польшей заблокированы четыре направления - это пункты пропуска Рава-Русская, Краковец, Ягодин и Шегини. Об этом в эфире телемарафона в субботу сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет УНН.

Детали

По его словам работа ведется постоянно, чтобы разблокировать направление движения по всему участку границы с Польшей.

По информации от польских пограничников, в направлении границы с Украиной в очередях находятся более 4 тысяч автомобилей: грузовых и транспортных средств.

Движение для легковых автомобилей и автобусов не блокируется, только для грузовых транспортных средств средств.

Движение как в направлении Польши, так и в направлении Украины происходит, но это значительно меньше, чем это было до 6 ноября, когда началось блокирование. К примеру на пп Ягодин пересекало 1200-1500 грузовых транспортных средств в обоих направлениях, то сейчас границу пересекает около 120-150 грузовиком в обоих направлениях рассказал Демченко.

По данным ГПСУ, движение для гражданских граждан, для автомобильных транспортных средств или же для автобусов не затрудняется ни на выезд из Украины, ни на въезд. В настоящее время количество пересечений границы значительно увеличилось. За вчера, например, 120 тыс. транспортных средств и граждан в обе стороны.

Демченко рассказал, сколько мужчин-водителей на международных перевозках пересекают границу