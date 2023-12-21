Демченко рассказал, сколько мужчин-водителей на международных перевозках пересекают границу

50% мужчин, которые пересекают границу - это водители, осуществляющие международные перевозки. Это и конечно другие категории, которые не попадают под мобилизацию. Об этом в эфире телемарафона в четверг сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет УНН.

Детали

По словам спикера ГПСУ, "государство должно продолжать жить, в том числе осуществлять перевозки".

50% от мужчин, которые пересекают границу - это те, которые являются водителями и осуществляют международные перевозки грузов или пассажиров. Это и конечно другие категории, которые не подпадают под мобилизацию. И пограничники четко проверяют у всех документы на право пересечь границу - сказал Демченко.

Около 6 тыс. мужчин призывного возраста ежедневно пересекают границу на выезд из Украины - ГПСУ