Демченко рассказал, сколько мужчин-водителей на международных перевозках пересекают границу
По словам представителя ГПСУ Андрея Демченко, половина мужчин, которые пересекают границу, являются водителями, которые осуществляют международные перевозки, это и конечно другие категории, которые не попадают под мобилизацию.
Украина получила еще 5 тысяч терминалов Starlink от польского правительства - Федоров
Украина получила от Польши еще 5 000 терминалов Starlink, часть из которых предназначена для связи на передовой, а также для использования на объектах критической инфраструктуры. Это увеличивает вклад Польши до 19,5 тыс. единиц в Украине.
Infinity от удара в грузовик отбросило на встречную: на Одесской трассе произошло смертельное тройное ДТП
На трассе Киев-Одесса произошла смертельная авария: автомобиль Infinity столкнулся с грузовиком, после чего его вынесло на полосу встречного движения, в результате чего погибло два человека.
Умеров уверен, что Украина может освободить Крым уже в 2024 году
Министр обороны Украины Рустем Умеров уверен, что Украина освободит Крым в 2024 году, и уверяет в дальнейшей военной поддержке Украины со стороны США. Обе политические партии США поддерживают Украину в борьбе с "силами зла".
В оккупированном Токмаке раздаются взрывы - Федоров
Громкие взрывы прогремели в оккупированном Токмаке Запорожской области, по словам мэра Ивана Федорова.
В оккупированной Керчи сообщают о мощных взрывах
Взрывы в Керчи в Крыму зафиксировали сегодня.
"Киевстар" официально сообщил, что восстановил все пострадавшие от хакерской атаки базовые сервисы
Киевстар полностью восстановил все базовые сервисы после хакерской атаки и отменяет следующую абонплату.
Украинцы взяли льготные ипотечные кредиты на 8,8 млрд грн по программе доступного жилья еОселя
С момента запуска программы еОселя 5898 семей получили жилищные кредиты на общую сумму 8,8 миллиарда гривен. Для военнослужащих, учителей, врачей и ученых предусмотрены льготные ставки в 3% годовых.
Reuters: из-за западных санкций россия потратила на поддержку своей авиации более 12 миллиардов долларов
Россия выделила более 12 миллиардов долларов на поддержку своей гражданской авиации из-за западных санкций, которые влияют на поставки авиационных запчастей, что вызывает значительные проблемы с техническим обслуживанием и эксплуатацией.
россия в следующем году планирует изготовить 683 крылатые ракеты и более 215 тысяч авиационных бомб - ЦНС
россия планирует произвести 683 крылатые ракеты и более 215 000 авиационных бомб и неуправляемых ракет в 2024 году, что свидетельствует о продолжении военных операций.