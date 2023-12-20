Около 6 тыс. мужчин призывного возраста ежедневно пересекают границу на выезд из Украины - ГПСУ
Киев • УНН
Примерно 6 000 украинских мужчин призывного возраста покидают страну ежедневно, 150-200 - через волонтерскую систему "Шлях", причем чаще всего это водители грузовиков и те, кто сопровождает людей с инвалидностью.
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Около 6 тыс. мужчин призывного возраста ежедневно выезжают за границу. Из них по системе "Шлях" в качестве волонтеров 150-200 мужчин. Преимущественно пересекают границу водители грузовиков и сопровождающие лиц с инвалидностью. Об этом рассказал начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ, полковник Игорь Матвийчук на пресс-конференции, передает УНН.
Детали
По словам Матвийчука, за сутки из Украины выезжает около 6 тыс. мужчин призывного возраста. Из них по системе "Шлях" как волонтеры - 150-200 мужчин. Отмечается, что около 45% выезжают водители грузовиков.
Также он отметил, что в последнее время увеличилось количество мужчин, которые вступают в брак с многодетными женщинами и воспользовавшись этим, уезжают.
"В законодательстве не детализирована возможность контроля за лицом, сопровождающим лицо с инвалидностью. То есть, одного человека с инвалидностью могут сопровождать в разное время разные люди на основании акта установления факта ухода, который выдается любому. Он не защищен, он может подделываться. И фактически с одним лицом с инвалидностью могут выехать несколько человек, а проверить, вернулись ли предыдущие, невозможно. Эта система нуждается в совершенствовании", - добавил Матвийчук.
Напомним,
Мужчина призывного возраста пытался пересечь границу по документам, в которых он фигурировал как женщина.
Около 6 тыс. мужчин призывного возраста ежедневно пересекают границу на выезд из Украины - ГПСУ
Примерно 6 000 украинских мужчин призывного возраста покидают страну ежедневно, 150-200 - через волонтерскую систему "Шлях", причем чаще всего это водители грузовиков и те, кто сопровождает людей с инвалидностью.
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