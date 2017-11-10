В ОБСЕ заявлилы об ограничении свободы передвижения наблюдателей на Донбассе

"503 члены миссии делают свою работу в восточной части Украины проводя мониторинг ситуации. На прошлой неделе патрули СММ столкнулись с ограничениями по свободе передвижения по обе стороны контактной линии", - отметил А.Хуг.

По его словам, на территории населенного Пунку Пикузы Донецкой области вооружение человек угрожала невооруженным членам патруля, когда те хотели попасть в район для осуществления мониторинга.

Как сообщал УНН, за неделю на Донбассе зафиксировано более 5 тыс. нарушений режима тишины.