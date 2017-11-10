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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 26766 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 61008 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 80296 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 85974 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 66888 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 100470 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100956 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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В ОБСЕ заявлилы об ограничении свободы передвижения наблюдателей на Донбассе

В ОБСЕ заявлилы об ограничении свободы передвижения наблюдателей на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 7432 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Первый заместитель Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что в течение недели наблюдателям СММ ограничивали свободу передвижения на Донбассе по обе стороны контактной линии, передает УНН.

"503 члены миссии делают свою работу в восточной части Украины проводя мониторинг ситуации. На прошлой неделе патрули СММ столкнулись с ограничениями по свободе передвижения по обе стороны контактной линии", - отметил А.Хуг.

По его словам, на территории населенного Пунку Пикузы Донецкой области вооружение человек угрожала невооруженным членам патруля, когда те хотели попасть в район для осуществления мониторинга.

Как сообщал УНН, за неделю на Донбассе зафиксировано более 5 тыс. нарушений режима тишины.

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