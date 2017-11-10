В ОБСЕ заявлилы об ограничении свободы передвижения наблюдателей на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Первый заместитель Председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что в течение недели наблюдателям СММ ограничивали свободу передвижения на Донбассе по обе стороны контактной линии, передает УНН.
"503 члены миссии делают свою работу в восточной части Украины проводя мониторинг ситуации. На прошлой неделе патрули СММ столкнулись с ограничениями по свободе передвижения по обе стороны контактной линии", - отметил А.Хуг.
По его словам, на территории населенного Пунку Пикузы Донецкой области вооружение человек угрожала невооруженным членам патруля, когда те хотели попасть в район для осуществления мониторинга.
Как сообщал УНН, за неделю на Донбассе зафиксировано более 5 тыс. нарушений режима тишины.