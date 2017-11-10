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В ОБСЄ заявлили про обмеження свободи пересування спостерігачів на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Перший заступник Голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг заявив, що впродовж тижня спостерігачам СММ обмежували свободу пересування на Донбасі по обидві сторони контактної лінії, передає УНН

"503 члени місії роблять свою роботу у східній частині України проводячи моніторинг ситуації. На минулому тижні патрулі СММ зіткнулися з обмеженнями щодо свободи пересування по обидві сторони контактної лінії", - зазначив А.Хуг.

За його словами, на території населеного пунку Пікузи Донецької області озброєнна людина погрожувала неозброєнним членам патруля, коли ті хотіли потрапити до району для здійснення моніторингу.

Як повідомляв УННза тиждень на Донбасі зафіксовано понад 5 тис. порушень режиму тиші.

Українські Національні Новини

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