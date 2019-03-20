В ОБСЕ обеспокоены новым российским законом о "фейковых новостях"

КИЕВ. 20 марта. УНН. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что новые законы России, которые предусматривают блокирование "фейковых новостей", накладывают чрезмерные ограничения на свободу слова и информации в Интернете и могут еще больше ограничить свободу СМИ в стране. Об этом говорится в заявлении Дезира от 19 марта, опубликованом на сайте ОБСЕ, передаёт УНН.