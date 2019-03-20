В ОБСЄ занепокоєні новим російським законом про "фейкові новини"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив, що нові закони Росії, які передбачають блокування "фейковий новин", накладають надмірні обмеження на свободу слова та інформації в Інтернеті і можуть ще більше обмежити свободу ЗМІ в країні. Про це йдеться в заяві Дезіра від 19 березня, опублікованій на сайті ОБСЄ, передає УНН.
"Ці закони допускають більш широкі обмеження і цензуру інтернет-журналістики та висловлювань в мережі. Визначення нібито образливого змісту не чітко сформульовані і будуть впливати на свободу слова ... Я ще раз висловлюю владі Російської Федерації свою стурбованість з приводу прийняття законів, які наділяють державні регулюючі органи додатковими повноваженнями щодо обмеження онлайн-висловлювань", - сказав Дезір.
Нагадаємо, 18 березня президент РФ Володимир Путін підписав закон, який передбачає блокування "фейковий новин".