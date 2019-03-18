В ОБСЕ рассказали про нападение на сотрудницу в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Ранним утром в субботу, 16 марта, на сотрудницу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) напали в Киеве. В организации уверенны — с деятельностью женщины нападение не связано, рассказал в комментарии корреспонденту УНН пресс-секретарь Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Томас Раймер.
“Одна из членов нашей миссии, которая находится в нашей основной команде в Киеве, возвращалась домой рано утром в субботу и подверглась нападению на улице возле квартиры, которую она там снимает. Нет никаких признаков того, что это было связано с ее работой в миссии”, — сказал собеседник.
По его словам, скорее всего, нападение было не более чем попыткой ограбления.
“Позже утром она подала заявление в полицию, они проводят расследование. Сотрудница получила небольшие синяки на лице и синяк на ноге”, — добавил Раймер.
Отметим, ранее некоторые СМИ сообщали, что в центре Киева на ул. Дарвина неизвестный совершил нападение на французскую представительницу ОБСЕ в Украине.
Напомним, 15 марта Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ направило Центральной избирательной комиссии Украины состав миссии краткосрочных наблюдателей на президентских выборах. В него попали 24 гражданина Российской Федерации.
Как сообщал УНН, во время президентских выборов в Украину приедут около 850 наблюдателей ОБСЕ.