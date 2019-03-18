В ОБСЄ розповіли про напад на співробітницю в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Рано вранці в суботу, 16 березня, на співробітницю Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) напали в Києві. В організації впевнені - з діяльністю жінки напад не пов'язаний, розповів в коментарі кореспонденту УНН прес-секретар Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Томас Раймер.
"Одна з членів нашої місії, яка знаходиться в нашій основній команді в Києві, поверталася додому рано вранці в суботу і піддалася нападу на вулиці біля квартири, яку вона там знімає. Немає ніяких ознак того, що це було пов'язано з її роботою в місії", - сказав співрозмовник.
За його словами, швидше за все, напад було не більше ніж спробою пограбування.
"Пізніше вранці вона подала заяву в поліцію, вони проводять розслідування. Співробітниця отримала невеликі синці на обличчі і синець на нозі", - додав Раймер.
Відзначимо, раніше деякі ЗМІ повідомляли, що в центрі Києва на вул. Дарвіна невідомий скоїв напад на французьку представницю ОБСЄ в Україні.
Нагадаємо, 15 березня Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ направило Центральній виборчій комісії України склад місії короткострокових спостерігачів на президентських виборах. У нього потрапили 24 громадянина Російської Федерації.
Як повідомляв УНН, під час президентських виборів в Україні приїдуть близько 850 спостерігачів ОБСЄ.