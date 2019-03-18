В ОБСЄ розповіли про напад на співробітницю в Києві

КИЇВ. 18 березня. УНН. Рано вранці в суботу, 16 березня, на співробітницю Організації з безпеки і співпраці в Європі (ОБСЄ) напали в Києві. В організації впевнені - з діяльністю жінки напад не пов'язаний, розповів в коментарі кореспонденту УНН прес-секретар Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ Томас Раймер.