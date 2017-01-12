В ОБСЕ назначили представителя по борьбе с радикализацией
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В ОБСЕ назначили специального представителя по борьбе с радикализацией профессора Питера Неймана, передает УНН со ссылкой на Twitter организации.
"Профессор Питер Нейман назначен "специальным представителем по борьбе с радикализацией" на время председательства Австрии в ОБСЕ в 2017 году", - сообщил председатель ОБСЕ Курц.
Как сообщал УНН, новый глава ОБСЕ С.Курц заявил о необходимости поддержки наблюдателей мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и обеспечения им беспрепятственного доступа.