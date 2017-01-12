В ОБСЄ призначили представника по боротьбі з радикалізацією

“Професора Пітера Неймана призначено „спеціальним представником по боротьбі з радикалізацією“ на час головування Австрії в ОБСЄ 2017 року”, — повідомив голова ОБСЄ Себастьян Курц.

Як повідомляв УНН, новий глава ОБСЄ Себастьян Курц заявив про необхідність підтримки спостерігачів моніторингової місії ОБСЄ в Україні та забезпечення їм безперешкодного доступу.