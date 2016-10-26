В обмен на предоставление Украине безвиза европейцы требуют проведение выборов на Донбассе - эксперт

"Сегодня не осталось никаких логических аргументов, чтобы ЕС мог выдвинуть Украине для выполнения этого. Я убежден, что найдутся новые технические причины, почему Украина не получит безвизовый режим. В том числе есть определенные факты, которые вытекают во время переговоров, которые нигде не фиксируются ", - отметил политтехнолог.

"Неформальное требование, которое звучит со стороны наших партнеров - от проведите выборы на оккупированных территориях, а тогда мы решим вопрос с предоставлением безвизового режима. Я авторитетно об этом заявляю, я знаю, что это требование неоднократно звучало", - заявил Березовец.

По предварительным данным УНН, решение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС будет принято не позднее 24 ноября.