В обмін на надання Україні безвізу європейці вимагають проведення виборів на Донбасі – експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В обмін на надання Україні безвізового режиму з ЄС західні партнери вимагають проведення виборів в окупованих районах Донбасу. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив політтехнолог, директор компанії Berta Communications Тарас Березовець, передає УНН.
“Сьогодні не залишилося жодних логічних аргументів, які би ЄС міг висунути Україні для виконання цього. Я переконаний, що знайдуться нові технічні причини того, чому Україна не отримає безвізовий режим. В тому числі є певні факти, які випливають під час переговорів, які ніде не фіксуються,” — зазначив політтехнолог.
“Неформальна вимога, яка звучить з боку наших партнерів — от проведіть вибори на окупованих територіях, а тоді ми вирішимо питання із наданням безвізового режиму. Я авторитетно про це заявляю, я знаю, що ця вимога неодноразово лунала,” — заявив Т.Березовець.
За попередніми даними УНН, рішення про надання Україні безвізового режиму з ЄС буде ухвалено не пізніше 24 листопада.