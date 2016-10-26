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В обмін на надання Україні безвізу європейці вимагають проведення виборів на Донбасі – експерт

В обмін на надання Україні безвізу європейці вимагають проведення виборів на Донбасі – експерт

Київ • УНН

 • 8266 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. В обмін на надання Україні безвізового режиму з ЄС західні партнери вимагають проведення виборів в окупованих районах Донбасу. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив політтехнолог, директор компанії Berta Communications Тарас Березовець, передає УНН.

“Сьогодні не залишилося жодних логічних аргументів, які би ЄС міг висунути Україні для виконання цього. Я переконаний, що знайдуться нові технічні причини того, чому Україна не отримає безвізовий режим. В тому числі є певні факти, які випливають під час переговорів, які ніде не фіксуються,” — зазначив політтехнолог.

“Неформальна вимога, яка звучить з боку наших партнерів — от проведіть вибори на окупованих територіях, а тоді ми вирішимо питання із наданням безвізового режиму. Я авторитетно про це заявляю, я знаю, що ця вимога неодноразово лунала,” — заявив Т.Березовець.

За попередніми даними УНН, рішення про надання Україні безвізового режиму з ЄС буде ухвалено не пізніше 24 листопада.

Українські Національні Новини

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