В ОАЭ арестовали мужчину видео в TikTok с фальшивыми звуками выстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В ОАЭ арестовали мужчину за то, что он снял видео в TikTok с фальшивыми выстрелами. Об этом пишет УНН со ссылкой на газету Gulf New.
Детали
Мужчину обвинили в том, что он записал клип TikTok на стоянке в Дубае и добавил выстрелы и голос людей, кричали.
Суд первой инстанции Дубая заслушал в воскресенье, что видео стало вирусным после того, как 34-летний официант из Бангладеш разместил это видео в январе этого года на своем аккаунте TikTok. Он записал короткий клип на автостоянке в Дубае и добавил звуки выстрелов и криков людей, прежде чем опубликовать видео на своем аккаунте TikTok.
Полиция Дубая заметила распространенное видео, отследила обвиняемого и арестовала его. Его счет в TikTok было заблокировано.
Во время допроса обвиняемый признал запись и размещение видео.
Ему было предъявлено обвинение в публикации в Интернете клипа, влияющим на общественный порядок страны.
Согласно закону ОАЭ о киберпреступности, статья 28 запрещает любому лицу публиковать видеозаписи или фотографии, которые могут угрожать безопасности государства и его высшим интересам или нарушать ее общественный порядок. Следующее слушание планируется провести в конце этого месяца.
Дополнительно
Дубаи арестовали 17 девушек и мужчину, которые делали фото и видео в обнаженном виде на балконе небоскреба, среди которых было 12 украинок. По словам представителя МИД, правоохранители подтвердили украинским дипломатам, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственного этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера. Приняли решение депортировать виновных.