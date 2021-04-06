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З ОАЕ депортують дівчат, які влаштували оголену фотосесію

З ОАЕ депортують дівчат, які влаштували оголену фотосесію

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Групу дівчат, які влаштували оголену фотосесію на балконі квартири в Дубаї, депортують. Там було 12 українок. Про це повідомляє УНН з посиланням на Gulf News.

Деталі

За словами генерального прокурора Дубая Ейссама Ейси Аль Хумайдан, прокуратура завершила розслідування, а особи, причетні до інциденту, серед яких — 12 українок, будуть депортовані з ОАЕ.

Цитата

“Генеральний прокурор ОАЕ заявив, що прокуратура завершила розслідування нещодавно розрекламованої фотосесії, що суперечить законодавству ОАЕ. Залучені особи будуть депортовані з ОАЕ ”, - повідомили у ТБ у Дубаї.

За словами Аль-Хумайдана, групу дівчат, причетних до згаданої фотосесії, допитали та звинуватили у викритті, зберіганні та зберіганні порнографічних матеріалів.

Нагадаємо

Дубаї заарештували 17 дівчат та чоловіка, які робили фото та відео в оголеному вигляді на балконі хмарочоса, серед яких було 12 українок. Зі слів речника МЗС, правоохоронці підтвердили українським дипломатам, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соцмережах фото і відеоматеріалів непристойного характеру.

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