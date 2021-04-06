С ОАЭ депортируют девушек, которые устроили обнаженную фотосессию
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Группу девушек, которые устроили обнаженную фотосессию на балконе квартиры в Дубае, депортируют. Там было 12 украинок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gulf News.
Детали
По словам генерального прокурора Дубая Ейссама Эйсы Аль Хумайдан, прокуратура завершила расследование, а лица, причастные к инциденту, среди которых - 12 украинок, будут депортированы из ОАЭ.
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"Генеральный прокурор ОАЭ заявил, что прокуратура завершила расследование недавно разрекламированной фотосессии, что противоречит законодательству ОАЭ. Привлеченные лица будут депортированы из ОАЭ ", - сообщили в ТВ в Дубае.
По словам Аль-Хумайдана, группу девушек, причастных к данной фотосессии, допросили и обвинили в раскрытии, хранении и хранении порнографических материалов.
Напомним
Дубаи арестовали 17 девушек и мужчину, которые делали фото и видео в обнаженном виде на балконе небоскреба, среди которых было 12 украинок. По словам представителя МИД, правоохранители подтвердили украинским дипломатам, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственного этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.