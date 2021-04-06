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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52848 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 73700 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110287 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 145816 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 196040 просмотра

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С ОАЭ депортируют девушек, которые устроили обнаженную фотосессию

С ОАЭ депортируют девушек, которые устроили обнаженную фотосессию

Киев  •  УНН

 • 17765 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Группу девушек, которые устроили обнаженную фотосессию на балконе квартиры в Дубае, депортируют. Там было 12 украинок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gulf News.

Детали

По словам генерального прокурора Дубая Ейссама Эйсы Аль Хумайдан, прокуратура завершила расследование, а лица, причастные к инциденту, среди которых - 12 украинок, будут депортированы из ОАЭ.

Цитата

"Генеральный прокурор ОАЭ заявил, что прокуратура завершила расследование недавно разрекламированной фотосессии, что противоречит законодательству ОАЭ. Привлеченные лица будут депортированы из ОАЭ ", - сообщили в ТВ в Дубае.

По словам Аль-Хумайдана, группу девушек, причастных к данной фотосессии, допросили и обвинили в раскрытии, хранении и хранении порнографических материалов.

Напомним

Дубаи арестовали 17 девушек и мужчину, которые делали фото и видео в обнаженном виде на балконе небоскреба, среди которых было 12 украинок. По словам представителя МИД, правоохранители подтвердили украинским дипломатам, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственного этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.

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