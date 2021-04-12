В ОАЕ арештували чоловіка за відео в TikTok з фальшивими звуками пострілів

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Чоловіка звинуватили в тому, що він записав кліп TikTok на стоянці в Дубаї та додав постріли та голос людей, що кричали.

Суд першої інстанції Дубаю заслухав у неділю, що відео стало вірусним після того, як 34-річний офіціант з Бангладешу розмістив це відео у січні цього року на своєму акаунті TikTok. Він записав короткий кліп на автостоянці в Дубаї і додав звуки пострілів і криків людей, перш ніж опублікувати відео на своєму акаунті TikTok.

Поліція Дубаю помітила розповсюджене відео, відстежила обвинуваченого та заарештувала його. Його рахунок у TikTok було заблоковано.

Під час допиту обвинувачений визнав запис та розміщення відео.

Йому було пред'явлено звинувачення у публікації в Інтернеті кліпу, що впливає на громадський порядок країни.

Відповідно до закону ОАЕ про кіберзлочинність, стаття 28 забороняє будь-якій особі публікувати відеозаписи чи фотографії, які можуть загрожувати безпеці держави та її найвищим інтересам або порушувати її громадський порядок. Наступне слухання планується провести наприкінці цього місяця.

Додатково

Дубаї заарештували 17 дівчат та чоловіка, які робили фото та відео в оголеному вигляді на балконі хмарочоса, серед яких було 12 українок. Зі слів речника МЗС, правоохоронці підтвердили українським дипломатам, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соцмережах фото і відеоматеріалів непристойного характеру. Прийняли рішення депортувати винних.