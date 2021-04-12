В ОАЕ арештували чоловіка за відео в TikTok з фальшивими звуками пострілів

ukru
19:01 • 1894 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

17:51 • 101256 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

17:38 • 132181 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

16:31 • 112188 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 129965 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 145498 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 167118 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 199414 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 307090 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 192657 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

На одній із ділянок фронту на Донеччині ухвалено рішення про відведення сил з невигідних позицій - Наєв

18 березня, 09:28 • 122067 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

18 березня, 09:47 • 130792 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

18 березня, 09:52 • 143959 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

18 березня, 09:59 • 156671 перегляди
путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

путін хоче припинення поставок зброї в Україну для запропонованого Трампом припинення вогню - Bloomberg

18 березня, 10:55 • 122997 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

16:04 • 110503 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 307084 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 242200 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 335983 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 329580 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 59465 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 108775 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 109693 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 106749 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 120121 перегляди
Актуальне
В ОАЕ арештували чоловіка за відео в TikTok з фальшивими звуками пострілів

В ОАЕ арештували чоловіка за відео в TikTok з фальшивими звуками пострілів

Київ • УНН

 • 17465 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. В ОАЕ заарештували чоловіка за те, що він зняв відео у TikTok з фальшивими пострілами. Про це пише УНН з посиланням на газету Gulf New.

Деталі

Чоловіка звинуватили в тому, що він записав кліп TikTok на стоянці в Дубаї та додав постріли та голос людей, що кричали.

Суд першої інстанції Дубаю заслухав у неділю, що відео стало вірусним після того, як 34-річний офіціант з Бангладешу розмістив це відео у січні цього року на своєму акаунті TikTok. Він записав короткий кліп на автостоянці в Дубаї і додав звуки пострілів і криків людей, перш ніж опублікувати відео на своєму акаунті TikTok.

Поліція Дубаю помітила розповсюджене відео, відстежила обвинуваченого та заарештувала його. Його рахунок у TikTok було заблоковано.

Під час допиту обвинувачений визнав запис та розміщення відео.

Йому було пред'явлено звинувачення у публікації в Інтернеті кліпу, що впливає на громадський порядок країни.
Відповідно до закону ОАЕ про кіберзлочинність, стаття 28 забороняє будь-якій особі публікувати відеозаписи чи фотографії, які можуть загрожувати безпеці держави та її найвищим інтересам або порушувати її громадський порядок. Наступне слухання планується провести наприкінці цього місяця.

Додатково

Дубаї заарештували 17 дівчат та чоловіка, які робили фото та відео в оголеному вигляді на балконі хмарочоса, серед яких було 12 українок. Зі слів речника МЗС, правоохоронці підтвердили українським дипломатам, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соцмережах фото і відеоматеріалів непристойного характеру. Прийняли рішення депортувати винних.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології

Звернутися з питань розміщення реклами