В НСЗУ рассказали как бесплатно сделать МРТ головного мозга в Украине
Киев • УНН
НСЗУ разъяснила порядок получения бесплатного МРТ головного мозга для военных и гражданских. Обследование доступно по направлению врача в учреждениях с соответствующим договором.
В Украине МРТ головного мозга назначает врач, учитывая состояние или диагноз человека. Для такой диагностики пациенту предоставляется направление. Об этом сообщает НСЗУ, пишет УНН.
С направлением обследование можно пройти бесплатно в учреждениях, которые имеют соответствующий договор на пакет НСЗУ и собственно томограф,
Там отметили, что в Украине и военные, и гражданские имеют право на бесплатное обследование по Программе медицинских гарантий по одинаковому маршруту:
- наличие направления;
- поиск медучреждения;
- запись на обследование.
Однако если случай не является срочным, то к ожиданию экспертизы надо отнестись с пониманием.
Узнать адрес и контакты заведений, в которых можно бесплатно сделать МРТ головного мозга поможет:
- оператор контакт-центра по номеру 16-77;
- также вы можете найти такие заведения на сайте НСЗУ.
Напомним,
С 1 января 2025 года НСЗУ сможет заключать договоры с медучреждениями на срок до трех лет вместо одного. Это позволит уменьшить бюрократическую нагрузку и улучшить финансовое планирование для медучреждений.