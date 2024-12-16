В НСЗУ рассказали как бесплатно сделать МРТ головного мозга в Украине

ukenru
Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье
 • 89769 просмотра

Минус еще 40 цистерн горючего на 4 млн долларов: СБУ вместе с Силами обороны взорвали вражеский поезд на Запорожье

Эксклюзив
Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом
 • 121977 просмотра

Останутся ли доступными лекарства? В Минздраве обсудили скандальные нововведения с фармацевтическим сообществом

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится
 • 122604 просмотра

Света будет больше? Завтра в Украине начнут действовать новые графики отключений - что изменится

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший
 • 134274 просмотра

Полиция: в результате взрыва в Днепре есть погибший

Эксклюзив
Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента
 • 156500 просмотра

Верховный Суд отказал Дубинскому в иске к ВР по поводу неназначения выборов Президента

Эксклюзив
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
 • 218527 просмотра

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Эксклюзив
Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства
 • 171539 просмотра

Министр здравоохранения в субботу созывает совещание с фармрынком: обсудят потенциальный рост цен на лекарства

Эксклюзив
"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов
 • 173557 просмотра

"Гордость российского оборонпрома": украинские военные уничтожили российских танков Т-90М на более 200 млн долларов

Эксклюзив
Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт
 • 141953 просмотра

Государство и громады должны обеспечить доступность медицины для ВПЛ - эксперт

Эксклюзив
На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции
 • 140041 просмотра

На сайте госдумы появился баннер "Страны рф не существует": как ГУР "поздравило" россиян с днем конституции

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и ряде областей объявлена тревога из-за угрозы баллистики

 • 32519 просмотра
Укрзализныця запустила сразу 2 новых железнодорожных маршрута с ЕС

Укрзализныця запустила сразу 2 новых железнодорожных маршрута с ЕС

 • 33666 просмотра
На ВОТ Донецкой области задержан мужчина, который якобы мог взорвать авто экс-начальника оленевской колонии Евсюкова

На ВОТ Донецкой области задержан мужчина, который якобы мог взорвать авто экс-начальника оленевской колонии Евсюкова

 • 28859 просмотра
152 боевых столкновения за сутки: где сейчас горячее всего на фронте - Генштаб

152 боевых столкновения за сутки: где сейчас горячее всего на фронте - Генштаб

 • 23891 просмотра
Президент Словакии опасается последствий окончания войны рф в Украине

Президент Словакии опасается последствий окончания войны рф в Украине

 • 32072 просмотра
публикации
Креативный ход украинского правительства

Креативный ход украинского правительства

 • 120518 просмотра
Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

Скандальная правка в законопроект, которую лоббирует завод "Дарница", повысит цены на 15% - эксперты

 • 125763 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

Глава АРМА Дума пытается давить на АМКУ, чтобы прикрыть собственные провалы

 • 144144 просмотра
20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

20 лет назад Андрей Шевченко стал обладателем "Золотого мяча": кто поздравил экс-футболиста

 • 142126 просмотра
Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?

Один из руководителей ГНС Сокур и срыв обеспечения армии топливом: вмешается ли СБУ в дело "Укртатнафты"?
Эксклюзив

 • 218527 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

5 рождественских фильмов, которые помогут детям с особыми потребностями почувствовать праздник

19:12 • 12011 просмотра
Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

Барабанщик U2 не понимает чисел: ему поставили диагноз дискалькулия

 • 21212 просмотра
Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

 • 103597 просмотра
Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

Metallica и Smashing Pumpkins: действительно ли «Fuel» является плагиатом?

 • 104635 просмотра
Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

Жена Остапчука поделилась первыми фото новорожденного сына Тимофея

 • 106127 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

В НСЗУ рассказали как бесплатно сделать МРТ головного мозга в Украине

В НСЗУ рассказали как бесплатно сделать МРТ головного мозга в Украине

Киев  •  УНН

 • 171 просмотра

Read in English

НСЗУ разъяснила порядок получения бесплатного МРТ головного мозга для военных и гражданских. Обследование доступно по направлению врача в учреждениях с соответствующим договором.

В Украине МРТ головного мозга назначает врач, учитывая состояние или диагноз человека. Для такой диагностики пациенту предоставляется направление. Об этом сообщает НСЗУ, пишет УНН.

С направлением обследование можно пройти бесплатно в учреждениях, которые имеют соответствующий договор на пакет НСЗУ и собственно томограф,

- рассказали в НСЗУ.

Там отметили, что в Украине и военные, и гражданские имеют право на бесплатное обследование по Программе медицинских гарантий по одинаковому маршруту:

- наличие направления;

- поиск медучреждения;

- запись на обследование.

Однако если случай не является срочным, то к ожиданию экспертизы надо отнестись с пониманием.

Узнать адрес и контакты заведений, в которых можно бесплатно сделать МРТ головного мозга поможет:

- оператор контакт-центра по номеру 16-77;

- также вы можете найти такие заведения на сайте НСЗУ.

Напомним,

С 1 января 2025 года НСЗУ сможет заключать договоры с медучреждениями на срок до трех лет вместо одного. Это позволит уменьшить бюрократическую нагрузку и улучшить финансовое планирование для медучреждений.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоЗдоровье
ukrainaУкраина