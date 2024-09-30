НСЗУ з наступного року укладатиме договори з медзакладами на термін до трьох років

З січня наступного року Національна служба здоров'я України зможе укладати договори з медзакладами строком від одного до трьох років, а не на рік, як зараз. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я, передає УНН.

"З 1 січня 2025 року Національна служба здоров'я України зможе укладати договори з медзакладами строком до трьох років", - йдеться в повідомленні.

У міністерстві зазначили, що це дозволить зменшити бюрократичне навантаження завдяки мінімізації переукладання договорів, дасть можливість більш точно фінансувати планування та прогнозувати діяльність для медзакладів.

"Наразі, коли контрактування з НСЗУ здійснюється щороку, це створює певні труднощі: необхідність дублювати попередні угоди, перевіряти ті самі документи та працювати в умовах обмежених термінів для укладення нових контрактів. З новою моделлю контрактування медичні заклади, що надають первинну, екстрену, кластерну та надкластерну допомогу, зможуть працювати більш стабільно та якісно", - додали в МОЗ.

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