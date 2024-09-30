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НСЗУ со следующего года будет заключать договоры с медучреждениями на срок до трех лет

НСЗУ со следующего года будет заключать договоры с медучреждениями на срок до трех лет

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 12:10  •  2540 просмотра

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С 1 января 2025 года НСЗУ сможет заключать договоры с медучреждениями на срок до трех лет вместо одного. Это позволит уменьшить бюрократическую нагрузку и улучшить финансовое планирование для медучреждений.

С января следующего года Национальная служба здоровья Украины сможет заключать договоры с медучреждениями сроком от одного до трех лет, а не на год, как сейчас. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает УНН.

"С 1 января 2025 года Национальная служба здоровья Украины сможет заключать договоры с медучреждениями сроком до трех лет", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что это позволит уменьшить бюрократическую нагрузку благодаря минимизации перезаключения договоров, даст возможность более точно финансировать планирование и прогнозировать деятельность для медучреждений.

"Сейчас, когда контрактирование с НСЗУ осуществляется ежегодно, это создает определенные трудности: необходимость дублировать предыдущие соглашения, проверять те же документы и работать в условиях ограниченных сроков для заключения новых контрактов. С новой моделью контрактирования медицинские учреждения, оказывающие первичную, экстренную, кластерную и надкластерную помощь, смогут работать более стабильно и качественно", - добавили в Минздраве.

Напомним

Минздрав утвердил перечень болезней для назначения лекарств из медицинского каннабиса и особенности их применения. Лекарства можно получить по электронному рецепту, а дозировку будет определять врач индивидуально.

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЗдоровье