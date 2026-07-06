В Новосибирской области впервые с начала войны объявили режим беспилотной опасности

В Новосибирской области россии впервые объявили режим беспилотной опасности. Соответствующее предупреждение жителям региона разослала российская система оповещения РСЧС, передает УНН.

В сообщении жителей призвали по возможности оставаться дома, находиться в помещениях без окон с капитальными стенами, не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице или в транспорте, рекомендовали немедленно пройти в ближайшее укрытие или безопасное место.

Внимание! Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами. Не подходите к окнам – говорится в сообщении РСЧС.

Как отмечают российские СМИ, это первый случай, когда власти Новосибирской области официально объявили режим беспилотной опасности.

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