В Новосибирской области впервые с начала войны объявили режим беспилотной опасности

$44.570.2351.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:29 • 6418 просмотра
Patriot на грани - есть ли у Киева ответ на рекордные баллистические атаки россии
Эксклюзив
14:05 • 15694 просмотра
Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях
13:15 • 17586 просмотра
В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны
13:14 • 18133 просмотра
"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы УкраиныVideo
6 июля, 09:47 • 21210 просмотра
Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС
6 июля, 09:34 • 28473 просмотра
Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф
6 июля, 07:49 • 33829 просмотра
Массированный удар рф по Киеву и области: 14 погибших, более 500 эвакуированных в ВишневомPhotoVideo
6 июля, 07:26 • 38564 просмотра
Зеленский: российскую баллистику не удалось сбить из-за недостаточных поставок ракет-перехватчиков
6 июля, 05:59 • 37172 просмотра
37 из 68 российских ракет и 326 из 351 дрона обезврежены за ночь, есть попадания баллистики
6 июля, 05:15 • 33624 просмотра
В Киеве российская атака унесла жизни уже 10 человекPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.9м/с
42%
746мм
Популярные новости
В Воздушных силах предупредили украинцев о возможном новом массированном ударе рф6 июля, 08:33 • 44735 просмотра
В Вишневом пожар от удара рф на складах, тех из 500 эвакуированных, кто не может вернуться, расселят - ОВАPhoto6 июля, 09:12 • 14090 просмотра
"Мадьяр" показал кадры поражения двух танкеров с топливом и нефтебазы в КрымуVideo6 июля, 11:34 • 19015 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце14:04 • 9858 просмотра
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион14:38 • 13411 просмотра
публикации
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион14:38 • 13620 просмотра
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point5 июля, 12:44 • 108349 просмотра
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 103273 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 109202 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 124763 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Актуальные места
Украина
Германия
Польша
Брянская область
Курская область
Реклама
УНН Lite
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце14:04 • 10112 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 60471 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 70286 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 62757 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 60102 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

В Новосибирской области впервые с начала войны объявили режим беспилотной опасности

Киев • УНН

 • 1066 просмотра

В Новосибирской области россии впервые объявили режим беспилотной опасности. Жителей призвали оставаться дома и укрыться в помещениях без окон.

В Новосибирской области впервые с начала войны объявили режим беспилотной опасности

В Новосибирской области россии впервые объявили режим беспилотной опасности. Соответствующее предупреждение жителям региона разослала российская система оповещения РСЧС, передает УНН.

В сообщении жителей призвали по возможности оставаться дома, находиться в помещениях без окон с капитальными стенами, не подходить к окнам, а тем, кто находится на улице или в транспорте, рекомендовали немедленно пройти в ближайшее укрытие или безопасное место.

Внимание! Беспилотная опасность на территории Новосибирской области. По возможности оставайтесь дома. Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами. Не подходите к окнам 

– говорится в сообщении РСЧС.

Как отмечают российские СМИ, это первый случай, когда власти Новосибирской области официально объявили режим беспилотной опасности. 

"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы Украины06.07.26, 16:14 • 18136 просмотров

Андрей Тимощенков

Война в Украине