В Новой Зеландии 11-летнюю девочку по ошибке отправили в психбольницу, приняв ее за пропавшую женщину: это привело к серьезным последствиям
Киев • УНН
Полиция Новой Зеландии по ошибке приняла 11-летнюю девочку за взрослую пациентку, вколола ей антипсихотические препараты и поместила в психбольницу. Инцидент вызвал широкий резонанс и расследование.
11-летнюю новозеландскую девочку доставили в психиатрическую больницу и ввели сильнодействующий препарат после того, как полиция приняла ее за взрослого пациента.
Передает УНН со ссылкой на AFP и The Guardian.
В среду полиция Новой Зеландии приняла 11-летнюю девочку за пропавшую без вести женщину: ребенка связали и вкололи антипсихотические препараты; затем поместили в психиатрическую больницу.
9 марта этого года ребенок, который имел "ограниченные вербальные навыки", находился на мосту в городе Гамильтон на севере Новой Зеландии, когда проходившие мимо полицейские приняли ее за пропавшую 20-летнюю пациентку,
Девочка провела в больнице более 12 часов, пока полиция не осознала свою ошибку и не позвонила ее семье, чтобы они забрали ее.
Случай вызвал общенациональный резонанс и побудил власти выступить с обещанием расследовать обстоятельства инцидента.
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Ошибка полиции вызвала широкое возмущение, а политические лидеры выразили ужас по поводу обращения с несовершеннолетним. И полиция, и чиновники здравоохранения пытались объяснить эту путаницу, но их оправданий оказалось недостаточно, чтобы успокоить общественное мнение.
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон начал расследование, когда стало известно об инциденте.
Это невероятно досадно и невероятно тревожно
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