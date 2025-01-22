На Киевщине мужчины похитили ребенка, чтобы выбить "долг" в 200 тыс. долларов

В ночь на 20 января в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района двое мужчин похитили малолетнего ребенка, а его мать заперли в квартире. Нападавшие требовали от женщины вернуть вымышленный долг в 200 тысяч долларов. Мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

"В квартиру потерпевшей, которая воспитывает ребенка в одиночку, зашли знакомые мужчины, которым стало известно о денежных сбережениях последней. Злоумышленники требовали вернуть несуществующий долг в сумме 200 тысяч долларов. Однако понимая, что женщина не признает себя "должницей", мужчины похитили ее малолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

Также они забрали 17 тысяч гривен, документы и два мобильных телефона, а затем скрылись.

Полицейские нашли похищенную девочку нашли в квартире сообщницы злоумышленников в Киеве менее чем за сутки. Ребенок не пострадал.

Полиция задержала трех подозреваемых: двух мужчин 21 и 22 лет и 31-летнюю женщину, которая им помогала.

Против задержанных возбуждено уголовное дело по статьям о вымогательстве и похищении человека (ч. 4 ст. 189 и ч. 2 ст. 146 УКУ). Расследование продолжается.

Напомним

Одному из фигурантов в избиении несовершеннолетней в городе Белая Церковь, сообщено о подозрении за пытки малолетней и вымогательство у нее средств.