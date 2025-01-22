На Київщині чоловіки викрали дитину, щоб вибити "борг" у 200 тис. доларів

У ніч на 20 січня в селі Софіївська Борщагівка Бучанського району двоє чоловіків викрали малолітню дитину, а її матір замкнули в квартирі. Нападники вимагали від жінки повернути вигаданий борг у 200 тисяч доларів. Чоловікам загрожує до 12 років в‘язниці. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає УНН.

"У квартиру потерпілої, яка виховує дитину самотужки, зайшли знайомі чоловіки, яким стало відомо про грошові заощадження останньої. Зловмисники вимагали повернути неіснуючий борг у сумі 200 тисяч доларів. Однак розуміючи, що жінка не визнає себе "боржницею", чоловіки викрали її малолітню дитину", — йдеться у повідомленні.

Також вони забрали 17 тисяч гривень, документи та два мобільні телефони, а потім втекли.

Поліцейські знайшли викрадену дівчинку знайшли у квартирі спільниці зловмисників у Києві менш ніж за добу. Дитина не постраждала.

Поліція затримала трьох підозрюваних: двох чоловіків 21 та 22 років і 31-річну жінку, яка їм допомагала.

Проти затриманих порушено кримінальну справу за статтями про вимагання та викрадення людини (ч. 4 ст. 189 та ч. 2 ст. 146 ККУ). Розслідування триває.

Нагадаємо

Одному з фігурантів у побитті неповнолітньої у місті Біла Церква, повідомлено про підозру за катування малолітньої та вимагання у неї коштів.