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The Guardian

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The Washington Post

У Новій Зеландії 11-річну дівчинку помилково відправили до психлікарні, прийнявши її за зниклу жінку: це призвело до серйозних наслідків

Київ • УНН

 • 4970 перегляди

Поліція Нової Зеландії помилково прийняла 11-річну дівчинку за дорослу пацієнтку, вколола їй антипсихотичні препарати та помістила до психлікарні. Інцидент викликав широкий резонанс та розслідування.

У Новій Зеландії 11-річну дівчинку помилково відправили до психлікарні, прийнявши її за зниклу жінку: це призвело до серйозних наслідків

11-річну новозеландську дівчинку доставили до психіатричної лікарні та ввели сильнодіючий препарат після того, як поліція прийняла її за дорослого пацієнта.

Передає УНН із посиланням на AFP та The Guardian.

У середу поліція Нової Зеландії прийняла 11-річну дівчинку за зниклу безвісти жінку: дитину зв'язали і вкололи антипсихотичні препарати; потім помістили в психіатричну лікарню.

9 березня цього року дитина, яка мала "обмежені вербальні навички", перебувала на мосту в місті Гамільтон на півночі Нової Зеландії, коли поліцейські, що проходили повз, прийняли її за зниклу 20-річну пацієнтку, 

- йдеться в повідомленні.

Дівчинка провела в лікарні понад 12 годин, поки поліція не усвідомила своєї помилки і не зателефонувала її родині, щоб вони забрали її.

Випадок викликав загальнонаціональний резонанс та спонукав владу виступити з обіцянкою розслідувати обставини інциденту.

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Помилка поліції викликала широке обурення, а політичні лідери висловили жах з приводу поводження з неповнолітнім. І поліція, і чиновники охорони здоров'я намагалися пояснити цю плутанину, але їхніх виправдань виявилося недостатньо, щоб заспокоїти громадську думку.

Прем'єр-міністр Нової Зеландії Крістофер Люксон почав розслідування, коли стало відомо про інцидент.

Це неймовірно прикро і неймовірно тривожно

- сказав він.

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