У Новій Зеландії 11-річну дівчинку помилково відправили до психлікарні, прийнявши її за зниклу жінку: це призвело до серйозних наслідків

11-річну новозеландську дівчинку доставили до психіатричної лікарні та ввели сильнодіючий препарат після того, як поліція прийняла її за дорослого пацієнта.

Передає УНН із посиланням на AFP та The Guardian.

У середу поліція Нової Зеландії прийняла 11-річну дівчинку за зниклу безвісти жінку: дитину зв'язали і вкололи антипсихотичні препарати; потім помістили в психіатричну лікарню.

9 березня цього року дитина, яка мала "обмежені вербальні навички", перебувала на мосту в місті Гамільтон на півночі Нової Зеландії, коли поліцейські, що проходили повз, прийняли її за зниклу 20-річну пацієнтку,