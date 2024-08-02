В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), может сегодня быть новое назначение, сообщил в пятницу народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

Детали

По данным профильного издания "Энергореформа", речь идет о переизбрании руководителя, и перевыборы запланированы на 11:00.

Нардеп Железняк называет бывшего первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко и говорит, что есть "4 из 6-и голосов, чтобы назначить". "Что сегодня и произойдет", - отметил Железняк в Telegram.

Кабмін призначив двох членів НКРЕКП: ними стали ексзаступник міністра енергетики та ексголова Держенергонагляду