Кабинет министров назначил бывшего первого заместителя министра энергетики Юрия Власенко и бывшего председателя Государственной инспекции энергетического надзора Руслана Слободяна членами Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом пишет УНН со ссылкой на соответствующие указы правительства.

Детали

"Назначить Власенко Юрия Николаевича членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сроком на шесть лет", - говорится в распоряжении № 703-р.

"Назначить Слободяна Руслана Александровича членом Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сроком на шесть лет", - говорится в распоряжении № 704-р.

Дополнение

Согласно закону "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг" в состав НКРЭКУ входят семь членов, в том числе председатель: Валерий Тарасюк (председатель), Руслан Кайдаш, Константин Ущаповский и Александр Формагей.

Напомним

Вчера Кабмин Кабинет министров уволил Юрия Власенко с должности первого заместителя министра энергетики, а Руслана Слободяна с должности главы Государственной инспекции энергетического надзора.

Также Кабмин уволил Назара Танасишина с должности заместителя министра социальной политики Украины.