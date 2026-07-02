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В Нижегородской области был поражен не только НПЗ, но и нефтеперекачивающая станция - СБУ

Киев • УНН

 • 2124 просмотра

В ночь на 2 июля СБУ совместно с Силами специальных операций нанесла удар по Нижегородскому НПЗ и ЛВДС "Староликеево".

В Нижегородской области был поражен не только НПЗ, но и нефтеперекачивающая станция - СБУ

В ночь на 2 июля, помимо НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, украинские военные также поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) "Староликеево", через которую осуществляется транспортировка топлива в центральные регионы россии. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, пишет УНН.

Генеральный штаб ВСУ сообщил о поражении НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" в Кстово, железнодорожного моста и других объектов противника в ночь на 2 июля. Также под атакой оказался железнодорожный мост через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской, склад беспилотных летательных аппаратов противника в районе Каменки Запорожской области" и  "командно-наблюдательный пункт противника в районе Ольшаной Харьковской области". Во время атаки на НПЗ использовалось ударное дальнобойное вооружение производства украинской компании Fire Point.   

"Выполняя поставленные Президентом Украины Владимиром Зеленским задачи в рамках 40-дневной операции влияния на рф, СБУ совместно с Силами специальных операций, Силами беспилотных систем и ГУР МОУ нанесла успешный удар по Нижегородскому нефтеперерабатывающему заводу и линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Староликеево" в городе Кстово Нижегородской области рф. Расстояние до цели - 850 километров", - говорится в сообщении СБУ. 

В ведомстве отметили, что ночью в районе Кстово активно работала вражеская ПВО, после чего прогремела серия взрывов вблизи нижегородского НПЗ и ЛПДС "Староликеево". По данным СБУ, было зафиксировано как минимум два очага возгорания в промышленной зоне указанных объектов.

В ведомстве напомнили, что нижегородский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий россии. Он производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и другие нефтепродукты, значительная часть которых используется для обеспечения российской армии. 

А линейная производственно-диспетчерская станция "Староликеево" является важным узлом системы магистральных нефтепродуктопроводов, через который осуществляется транспортировка топлива в центральные регионы россии.

"Каждый пораженный нефтеперерабатывающий завод, нефтебаза или нефтеперекачивающая станция ослабляет обеспечение врага топливом и непосредственно снижает его способность вести войну. В отличие от россии, которая бьет по жилым домам и убивает мирных украинцев, СБУ наносит удары исключительно по целям и объектам, работающим на военно-промышленный комплекс рф", - говорится в сообщении.

Добавим

В течение последних месяцев украинские Силы обороны системно наносят удары по объектам российской нефтеперерабатывающей отрасли. Такие предприятия являются важной составляющей военно-промышленного комплекса рф, поскольку обеспечивают производство топлива для авиации, бронетехники и других подразделений российских войск.

В июне Силы обороны Украины нанесли свыше 20 дальнобойных ударов по объектам на территории россии, в частности по семи нефтеперерабатывающим заводам, двум нефтебазам, танкеру теневого флота, двум портам и двум центрам космической связи. Кроме того, ракетами было поражено два предприятия военно-промышленного комплекса рф в Воронеже и Волгограде.

Одна из таких атак произошла в ночь на 18 июня. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удары по московскому НПЗ и объектам в Ростовской области. Он поблагодарил военных ССО ВСУ за операции в глубине территории рф с применением модернизированных дронов FP-1 и заявил, что "план дальнобойных санкций выполняется", детали заявления президента.

В сети появлялись кадры украинских дронов FP-1 над российской столицей, которые, по сообщениям, пыталась сбить система ПВО "Панцирь". Это уже второй удар по московскому НПЗ.

До этого, 16 июня, в Московской области и Краснодарском крае рф фиксировались атаки беспилотников на нефтяные объекты, дроновые удары по российским нефтяным объектам. В сети также публиковали видео полета ударных дронов FP-1 над москвой.

Аналитики отмечают, что пораженный НПЗ расположен примерно в 15 километрах от кремля. После атак предприятие, по оценкам, может не работать как минимум полгода московский НПЗ не будет работать как минимум полгода.

Также в рф сообщали об атаке дронов на тюменский НПЗ, дроны атаковали тюменский НПЗ. Украинские беспилотники нанесли удар и по инфраструктуре морского порта "Кавказ" в Краснодарском крае, удар по порту "Кавказ" и нефтебазе.

Кроме того, нижегородский НПЗ (завод NORSI) приостановил работу на неопределенный срок после украинской атаки, остановка НПЗ NORSI.

После серии ударов по российским НПЗ в россии начали обостряться проблемы с топливом, в частности расширяются ограничения на продажу бензина в отдельных регионах, топливный кризис в рф.

Лилия Подоляк

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