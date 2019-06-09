В Германии затонуло историческое судно после столкновения с контейнеровозом
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июня. УНН. Историческое старинного парусное судно NO 5 Elbe, которое было построено в 1883 году, днем, 8 июня, столкнулось с контейнеровозом на реке Эльба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на немецкое издание Spiegel.
Инцидент произошел в немецком городе Штаде.
Как сообщила полиция, авария произошла днем 8 июня. После столкновения двух кораблей, парусник ушел под воду.
На борту NO 5 Elbe были 43 пассажира, но всех удалось спасти.
Полиция добавляет, что пять человек пострадали, один из них с серьезными ранениями доставили в больницу.
Напомним, количество жертв в результате аварии туристического катера в Будапеште возросло до 19.