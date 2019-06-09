В Німеччині затонуло історичне судно після зіткнення з контейнеровозом
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Історичне старинне вітрильне судно NO 5 Elbe, яке було побудовано у 1883 році, вдень, 8 червня, зіткнулося з контейнеровозом на річці Ельба. Про це повідомляє УНН із посиланням на німецьке видання Spiegel.
Інцидент стався в німецькому місті Штаде.
Як повідомила поліція, аварія сталася вдень 8 червня. Після зіткнення двох кораблів, вітрильник пішов під воду.
На борту NO 5 Elbe були 43 пасажири, але всіх вдалось врятувати.
Поліція додає, що п'ятеро осіб постраждали, одного з них з серйозними пораненнями доставили в лікарню.
Нагадаємо, кількість жертв внаслідок аварії туристичного катера в Будапешті зросло до 19.