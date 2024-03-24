В Николаевской области уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата

В Николаевской области за минувшие сутки было уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщает председатель Николаевской ОГА Виталий Ким, передает УНН.

Детали

За минувшие сутки силами и средствами противовоздушной обороны на Николаевщине было уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата типа "Shahed 131/136".

В Николаевском районе зафиксированы два случая вражеских обстрелов.

В 21:39 23 марта вражеские обстрелы были направлены на акваторию Очаковской громады, а в 18:30 того же дня враг ударил двумя ракетами по открытой территории за пределами населенных пунктов.

Информация о типе ракет пока устанавливается. К счастью, пострадавших нет.

В Куцурубской громаде также зафиксированы артиллерийские обстрелы, которые были нанесены в 21:38. Однако пострадавших от этих обстрелов не зафиксировано.

В Вознесенском районе ночью были осуществлены два ракетных удара в 22:45 и 22:51 по открытой территории за пределами населенных пунктов.

Тип ракет также выясняется.

К счастью, жертв и пострадавших от этих обстрелов нет.

Ракетная опасность угрожает Николаевской, Одесской и Херсонской областям