В Николаевской области уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vitalii-kimВиталий Ким
nikolaevНиколаев
Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  170231 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  159539 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  163908 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  168711 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  139417 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  282183 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127096 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  138186 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130403 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142984 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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21 марта 2024, 11:56  •  282183 просмотра
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20 марта 2024, 10:44  •  300433 просмотра
путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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18 марта 2024, 18:47  •  395346 просмотра

В Николаевской области уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата

За минувшие сутки силы противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожили 3 беспилотных летательных аппарата. К счастью, обошлось без жертв.

Война •   •  21499 просмотра
В Николаевской области уничтожено 3 беспилотных летательных аппарата

рф нанесла 447 ударов по 7-ми населенным пунктам в Запорожской области

За минувшие сутки российские войска 447 раз нанесли удары по 7 населенным пунктам Запорожской области, вызвав разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Общество •   •  23649 просмотра
рф нанесла 447 ударов по 7-ми населенным пунктам в Запорожской области

российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила воздушное пространство Польши

Сегодня утром российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила польское воздушное пространство вблизи города Оцердов, что заставило Польшу активизировать процедуры безопасности и мобилизовать свои военно-воздушные силы.

Война •   •  28509 просмотра
российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила воздушное пространство Польши

Вражеские атаки спровоцировали пожар на критическом объекте во Львовской области

Ночью вражеские обстрелы вызвали пожар на объекте критической инфраструктуры во Львовской области. На место происшествия выехали пожарные, но информации о пострадавших пока нет.

Общество •   •  30315 просмотра
Вражеские атаки спровоцировали пожар на критическом объекте во Львовской области

Ракетный удар в Киеве: обломки упали в Деснянском и Шевченковском районах

Ракетный удар по Киеву вызвал падение обломков в Деснянском и Шевченковском районах, повредив жилой дом, но пострадавших нет.

Война •   •  30362 просмотра
Ракетный удар в Киеве: обломки упали в Деснянском и Шевченковском районах

За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 106 авиационных атак, 99 залповых обстрелов

За минувшие сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 106 авиаударов и 99 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.

Война •   •  28093 просмотра
За сутки рф нанесла 14 ракетных ударов, 106 авиационных атак, 99 залповых обстрелов

рф за сутки потеряла 990 военных

За минувшие сутки рф потеряла 990 человек личного состава, 24 танка, 28 боевых бронированных машин, 44 артиллерийские системы и 47 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня в ходе продолжающегося вторжения на территорию Украины.

Война •   •  28289 просмотра
рф за сутки потеряла 990 военных

Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом: в Украине растет заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков

Сегодня, 24 марта, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Событие было введено Всемирной организацией здравоохранения по случаю того, что именно 24 марта 1882 года немецкий врач Роберт Кох открыл туберкулезную бациллу.

Здоровье •   •  26046 просмотра
Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом: в Украине растет заболеваемость туберкулезом среди детей и подростков

Обстрелы Львовщины: Около 20 ракет и 7 шахедов были направлены на критическую инфраструктуру

Около 20 ракет и 7 шашелей были направлены на объекты критической инфраструктуры во Львовской области, но в самом Львове не было зафиксировано ни одного обстрела.

Война •   •  37114 просмотра
Обстрелы Львовщины: Около 20 ракет и 7 шахедов были направлены на критическую инфраструктуру

Над Киевом сбито 10 российских ракет

Системы противовоздушной обороны над Киевом и вблизи столицы уничтожили 10 российских ракет во время массированной атаки на Украину.

Война •   •  37402 просмотра
Над Киевом сбито 10 российских ракет