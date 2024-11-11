В Николаеве объявили траур по жертвам ночной атаки рф
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских дронов на Николаев погибли 5 гражданских лиц. Коммунальные службы работают над ликвидацией последствий атаки, а город объявил День траура на завтра.
В Николаеве завтра, 12 ноября, объявили День траура по жертвам ночной атаки российских войск на город, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram в понедельник, пишет УНН.
Детали
"Завтра в нашем городе объявлен День траура по нашим горожанами, которые погибли в результате атаки российских агрессоров 11 ноября. Жертвами российского террориста стали пять гражданских людей", - написал Сенкевич, выразив искренние соболезнования семьям погибших.
По его словам, с самого утра коммунальные службы ликвидируют последствия дроновой атаки по Николаеву.
Ночная атака рф дронами на Николаев унесла жизни 5 человек11 ноября 2024, 06:16 • 16379 просмотров