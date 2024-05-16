Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
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ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
В Николаеве меняют структуру коммунальных служб из-за мобилизации - мэр
В северной части Волчанска российские военные берут гражданских в плен, известно о первых расстрелах - МВД
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Где выбирают Tesla, а где другие электромобили: назвали бестселлеры по регионам
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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
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Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах
В Николаеве меняют структуру коммунальных служб из-за мобилизации - мэр
В связи с мобилизацией Николаев меняет структуру коммунальных предприятий, трудоустраивая женщин и непригодных к военной службе для обеспечения полной операционной способности.
В северной части Волчанска российские военные берут гражданских в плен, известно о первых расстрелах - МВД
В северной части Волчанска российские военные берут гражданских в плен, известно о первых расстрелах, указывают в МВД.
В ССО ВСУ показали, как проводили зачистку на Харьковщине
Во время зачистки одного из населенных пунктов в Харьковской области украинские силовики уничтожили четырех российских солдат и взяли в плен еще двух, которые заняли гражданское здание.
Где выбирают Tesla, а где другие электромобили: назвали бестселлеры по регионам
В апреле в Украине было зарегистрировано более 4200 электромобилей, лидером стала Львовская область - 595 единиц, далее следуют Киев, Днепропетровская область, Киевская область и Винницкая область. Самым популярным новым электромобилем стал Volkswagen ID.4, а самыми популярными подержанными импортными моделями - Nissan Leaf, Tesla Model Y и Tesla Model 3.
путин и глава Китая затронули тему Украины
Глава кремля владимир путин и глава Китая Си Цзиньпин на брифинге затронули тему Украины.
Все больницы со стационарами обеспечены генераторами, о прекращении плановых операций речь не идет - Минздрав
Все больницы со стационарными отделениями в Украине оборудованы генераторами, что позволяет им полноценно работать и проводить как ургентные, так и плановые хирургические операции, несмотря на перебои в электроснабжении.
На территории Нижней Лавры определенные сооружения приспособят под музейные помещения
Некоторые здания на территории Нижней Лавры, переданные под контроль государства, будут приспособлены под музейные помещения, в то время как некоторые "новостройки" нуждаются в сносе для восстановления исторического ландшафта.
Зеленский провел Ставку в Харькове: определили план действий на фоне наступления рф
Зеленский провел в Харькове заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором обсудили ситуацию на фронте, проанализировали перспективы развития боевой обстановки, угрозы на ближайшие дни и недели, а также определили план дальнейших действий на фоне российского наступления.
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был серьезно ранен в результате покушения, осуществленного 71-летним писателем-ксенофобом с вероятными пророссийскими связями.
"Хронически не хватает генерации и импорта": в Yasno рассказали о ситуации в энергетике
Из-за хронического дефицита производства и импорта электроэнергии для текущего уровня потребления в Украине были введены дополнительные аварийные отключения, поскольку утренние пики оказались сложнее, чем ожидалось.