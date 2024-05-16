В Николаеве меняют структуру коммунальных служб из-за мобилизации - мэр

Коммунальные службы Николаева продолжают работать на полную мощность. Из-за мобилизации пришлось привлечь женщин и других непригодных к военной службе лиц к работе, чтобы обеспечить стабильность работы. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в эфире телемарафона в четверг, пишет УНН.

Коммунальные услуги в Николаеве проводятся в 100% объеме. Через мобилизацию проводится обучение женщин и тех, кто не пригоден к службе. Мы меняем структуру коммунальных служб, для того, чтобы больше людей имели возможность больше работать. Но даже при таких условиях, количество техники работает почти в 100% режиме - сказал Ким.

Напомним

В Николаеве было восстановлено около 30% инфраструктуры и жилья, разрушенных во время войны, причем инфраструктура отстраивалась быстрее, чем жилье.

30% в Николаеве восстановлено, инфраструктура опережает жилье - Ким