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У Миколаєві змінюють структуру комунальних служб через мобілізацію - мер

У Миколаєві змінюють структуру комунальних служб через мобілізацію - мер

Київ • УНН

 • 31670 перегляди

У зв'язку з мобілізацією Миколаїв змінює структуру комунальних підприємств, працевлаштовуючи жінок та непридатних до військової служби для забезпечення повної операційної спроможності.

Комунальні служби Миколаєва продовжують працювати на повну потужність. Через мобілізацію довелось залучити жінок та інших непридатних до військової служби осіб до роботи, щоб забезпечує стабільність роботи. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.

Комунальні послуги у Миколаєві проводяться у 100% обсязі. Через мобілізацію проводиться навчання жінок та тих, хто не придатний до служби. Ми змінюємо структуру комунальних служб, для того, щоб більше людей мали змогу більше працювати. Але навіть за таких умов, кількість техніки працює майже у 100% режимі

- сказав Кім.

Нагадаємо

У Миколаєві було відновлено близько 30% інфраструктури та житла, зруйнованих під час війни, причому інфраструктура відбудовувалася швидше, ніж житло.

30% у Миколаєві відновлено, інфраструктура випереджає житло - Кім02.05.24, 10:59 • 52238 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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