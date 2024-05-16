У Миколаєві змінюють структуру комунальних служб через мобілізацію - мер

Комунальні служби Миколаєва продовжують працювати на повну потужність. Через мобілізацію довелось залучити жінок та інших непридатних до військової служби осіб до роботи, щоб забезпечує стабільність роботи. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у ефірі телемарафону у четвер, пише УНН.

Комунальні послуги у Миколаєві проводяться у 100% обсязі. Через мобілізацію проводиться навчання жінок та тих, хто не придатний до служби. Ми змінюємо структуру комунальних служб, для того, щоб більше людей мали змогу більше працювати. Але навіть за таких умов, кількість техніки працює майже у 100% режимі