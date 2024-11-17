В Николаеве количество пострадавших возросло до 7, две женщины погибли - Ким
Киев • УНН
В результате ракетного и дронового обстрела Николаева пострадали 7 человек, две женщины погибли, одна из них была беременна. Ситуация контролируемая, последствия атаки ликвидируют.
В результате обстрела Николаева количество пострадавших возросло до семи. Две женщины погибли, одна из них была беременна.
Об этом рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким в эфире телемарафона, передает УНН.
Детали
У нас увеличилось количество пострадавших до 7, две женщины, к сожалению, погибли, одна из них была беременна. Сейчас ситуация контролируемая, все зажившие потребители, но последствия мы еще ликвидируем
Он отметил, что Николаевскую область обстреливали и дронами, и ракетами. Напомним В ночь на 17 ноября в Николаеве было слышно серию взрывов, город атаковали ударные беспилотники.