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В Николаеве количество пострадавших возросло до 7, две женщины погибли - Ким

В Николаеве количество пострадавших возросло до 7, две женщины погибли - Ким

Киев  •  УНН

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В результате ракетного и дронового обстрела Николаева пострадали 7 человек, две женщины погибли, одна из них была беременна. Ситуация контролируемая, последствия атаки ликвидируют.

В результате обстрела Николаева количество пострадавших возросло до семи. Две женщины погибли, одна из них была беременна.

Об этом рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

У нас увеличилось количество пострадавших до 7, две женщины, к сожалению, погибли, одна из них была беременна. Сейчас ситуация контролируемая, все зажившие потребители, но последствия мы еще ликвидируем

- сказал Ким.

Он отметил, что Николаевскую область обстреливали и дронами, и ракетами. Напомним В ночь на 17 ноября в Николаеве было слышно серию взрывов, город атаковали ударные беспилотники.

Павел Башинский

Павел Башинский

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