В Николаеве количество пострадавших возросло до 7, две женщины погибли - Ким

В результате обстрела Николаева количество пострадавших возросло до семи. Две женщины погибли, одна из них была беременна.

Об этом рассказал глава Николаевской ОГА Виталий Ким в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

У нас увеличилось количество пострадавших до 7, две женщины, к сожалению, погибли, одна из них была беременна. Сейчас ситуация контролируемая, все зажившие потребители, но последствия мы еще ликвидируем