В Нидерландах в полицейском автомобиле обязательно есть игрушечный мишка
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. В Нидерландах в комплектацию служебного автомобиля правоохранителей обязательно входит игрушечный мишка. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины, передает УНН.
"В Нидерландах в комплектацию служебного автомобиля обязательно входит игрушечный мишка. В случае если беда случится с ребенком", - говорится в сообщении.
Напомним, в Шотландии фермер принял плюшевого тигра за живого и вызвал вооруженную полицию.