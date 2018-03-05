В Нидерландах в полицейском автомобиле обязательно есть игрушечный мишка

"В Нидерландах в комплектацию служебного автомобиля обязательно входит игрушечный мишка. В случае если беда случится с ребенком", - говорится в сообщении.

Напомним, в Шотландии фермер принял плюшевого тигра за живого и вызвал вооруженную полицию.