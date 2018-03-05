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В Нідерландах у поліцейському автомобілі обов'язково є іграшковий медведик

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 березня. УНН. У Нідерландах в комплектацію службового автомобіля правоохоронців обов'язково входить іграшковий медведик. Про це повідомляє прес-служба МВС України, передає УНН.

“У Нідерландах в комплектацію службового автомобіля обов’язково входить іграшковий медведик. На випадок якщо біда трапиться з дитиною”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, у Шотландії фермер прийняв плюшевого тигра за живого та викликав озброєну поліцію.

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