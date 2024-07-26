Количество раненых в результате атаки вражеских "шахедов" на Нежин Черниговской области возросло до 15 человек. Общежитие, в которое попал один из БПЛА, непригодно для проживания. Об этом рассказал городской голова Нежина Александр Кодола, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Детали

По словам Кодолы, всех 15 человек сразу доставили в Нежинскую городскую больницу. По состоянию на 9:30 в больнице остается четыре человека.

"Сейчас занимаемся ликвидацией последствий атаки. Сам дом сильно пострадал. Занимаемся отселением людей. В общежитии проживали переживали люди пенсионного возраста. Там было 24 квартиры. Будем забивать двери, окна. Нет в нем ни газа, ни воды, ни света. Надо делать капитальный ремонт", - заявил глава Нежина.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки в Нежине ранен гражданский человек. Есть попадание в объект инфраструктуры и жилое общежитие.