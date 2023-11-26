В Нежине открыли Мемориал Героям-Защитникам Украины, в центре которого - скульптура Героя Украины Александра Мациевского
Киев • УНН
В Нежине открыли мемориал погибшим защитникам Украины с бронзовой скульптурой Героя Украины Александра Мациевского, созданный на средства различных компаний и частных лиц. Мемориал включает в себя интерактивную экспозицию, которая чтит память местных жителей, погибших во время войны.
В Нежине на Черниговской области открыли Мемориальный комплекс посвященный погибшим защитникам Украины, павшим во время войны с российскими оккупантами. В центре Мемориала - фигура Героя Украины Александра Мациевского, которого российские военные расстреляли за слова "Слава Украине", сообщает УНН.
Детали
Скульптура Героя Украины Александра Мациевского высотой 2,2 метра изготовлена из бронзы.
Мемориал построен из украинского гранита, который будет стоять и через 1000 лет. Архитектор Мемориала Героям-Защитникам Украины - Жанна Баланюк. Скульптор, член Киевской организации Союза Художников Украины - Сергей Алексеенко.
Также на площади перед Мемориалом установлен интерактивный информационный стенд, на экране которого можно увидеть глаза каждого нежинца, отдавшего свою жизнь защищая Украину.
В финансировании строительства Мемориала принимали участие компании - Первая Частная Броварня, Агрохолдинг "Астарта", сеть АЗК "WOG", сеть АЗК "WOG", оператор систем связи "Дата Групп", компания "Sky Fall" и другие компании и частные лица.
Инициатива построения Мемориала принадлежала аналитическому центру "Украинский Институт Будущего".
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В Нежине открыли Мемориал Героям-Защитникам Украины, в центре которого - скульптура Героя Украины Александра Мациевского
В Нежине открыли мемориал погибшим защитникам Украины с бронзовой скульптурой Героя Украины Александра Мациевского, созданный на средства различных компаний и частных лиц. Мемориал включает в себя интерактивную экспозицию, которая чтит память местных жителей, погибших во время войны.
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