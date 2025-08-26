В США нашли десятки человеческих останков возле Лас-Вегаса

$41.430.15
48.470.56
ukenru
06:24 • 23674 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
05:36 • 17613 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 25506 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 119543 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 75386 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 70813 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 203291 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 189070 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 71000 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 68023 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
4.5м/с
68%
748мм
Популярные новости
Школьников на ВОТ будут наказывать за украинский язык - ЦНС26 августа, 01:35 • 22241 просмотра
Германия обвинила подрядчика Минобороны США в шпионаже в пользу Китая26 августа, 02:44 • 14992 просмотра
День музыкальной йоги и Международный день актера: что еще отмечают 26 августа26 августа, 03:18 • 16165 просмотра
Впервые в Европе показали останки древнего предка человека "Люси"04:58 • 16419 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 13551 просмотра
публикации
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ08:06 • 10219 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников06:24 • 23674 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 98789 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 119543 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 203291 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Андрій Єрмак
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Белый дом
Германия
Реклама
УНН Lite
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto06:39 • 14120 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 16970 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 98720 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 64441 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 101125 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Доллар США
Боеприпасы
Пистолет

В США нашли десятки человеческих останков возле Лас-Вегаса

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Около 70 куч кремированных человеческих останков найдено недалеко от поселка Серчлайт за пределами Лас-Вегаса. Власти подтвердили, что это человеческий прах, и расследуют обстоятельства его появления.

В США нашли десятки человеческих останков возле Лас-Вегаса

Бюро землепользования США обнаружило около 70 куч кремированных человеческих останков недалеко от поселка за пределами Лас-Вегаса. Свидетель, наткнувшийся на мрачное место, обратился к журналистам. Власти подтвердили, что это действительно человеческий прах, и сейчас выясняют обстоятельства его появления, пишет УНН со ссылкой на 8 News Now.

Детали

Бюро землепользования расследует обнаружение десятков куч человеческих останков за пределами Лас-Вегаса

- подтвердили следователи 8 News Now.

На них наткнулся человек, пожелавший остаться анонимным. Он описал находку как около 70 куч пепла на грунтовой дороге возле Серчлайт и предоставил фотографию.

Серчлайт – это поселок примерно в часе езды к югу от долины Лас-Вегаса, возле шоссе US 95. 8 News Now предоставляет этому зрителю анонимность по его просьбе.

Журналистам рассказали, что "кучи являются человеческими кремированными останками, и что департамент активно расследует это".

В Неваде нет закона, который бы запрещал человеку развеивать прах на государственных землях. Людям разрешают развеивать кремированные останки, однако эта политика ограничивает "коммерческое распространение кремированных останков".

В Польше нашли четыре трупа, правоохранители подозревают в убийстве украинца - СМИ09.04.2024, 15:50 • 48726 просмотров

Алена Уткина

Новости МираПроисшествия
Невада
Лас-Вегас