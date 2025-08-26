В США нашли десятки человеческих останков возле Лас-Вегаса
Около 70 куч кремированных человеческих останков найдено недалеко от поселка Серчлайт за пределами Лас-Вегаса. Власти подтвердили, что это человеческий прах, и расследуют обстоятельства его появления.
Бюро землепользования США обнаружило около 70 куч кремированных человеческих останков недалеко от поселка за пределами Лас-Вегаса. Свидетель, наткнувшийся на мрачное место, обратился к журналистам. Власти подтвердили, что это действительно человеческий прах, и сейчас выясняют обстоятельства его появления, пишет УНН со ссылкой на 8 News Now.
Детали
Бюро землепользования расследует обнаружение десятков куч человеческих останков за пределами Лас-Вегаса
На них наткнулся человек, пожелавший остаться анонимным. Он описал находку как около 70 куч пепла на грунтовой дороге возле Серчлайт и предоставил фотографию.
Серчлайт – это поселок примерно в часе езды к югу от долины Лас-Вегаса, возле шоссе US 95. 8 News Now предоставляет этому зрителю анонимность по его просьбе.
Журналистам рассказали, что "кучи являются человеческими кремированными останками, и что департамент активно расследует это".
В Неваде нет закона, который бы запрещал человеку развеивать прах на государственных землях. Людям разрешают развеивать кремированные останки, однако эта политика ограничивает "коммерческое распространение кремированных останков".
