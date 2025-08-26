$41.430.15
У США знайшли десятки людських останків біля Лас-Вегаса

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Близько 70 куп кремованих людських останків знайдено неподалік селища Серчлайт за межами Лас-Вегаса. Влада підтвердила, що це людський прах, і розслідує обставини його появи.

У США знайшли десятки людських останків біля Лас-Вегаса

Бюро землекористування США виявило близько 70 куп кремованих людських останків неподалік селища за межами Лас-Вегаса. Свідок, який натрапив на похмуре місце звернувся до журналістів. Влада підтвердила, що це дійсно людський прах, і зараз з’ясовує обставини його появи, пише УНН з посиланням на 8 News Now.

Деталі

Бюро землекористування розслідує виявлення десятків куп людських останків за межами Лас-Вегаса

- підтвердили слідчі 8 News Now.

На них натрапила людина, яка захотіли залишитися анонімною. Вона описала знахідку як близько 70 куп попелу на ґрунтовій дорозі біля Серчлайт та надала фотографію.

Серчлайт – це селище приблизно за годину їзди на південь від долини Лас-Вегаса, біля шосе US 95. 8 News Now надає цьому глядачеві анонімність на його прохання.

Журналвстам розповіли, що "купи є людськими кремованими останками, і що департамент активно розслідує це".

У Неваді немає закону, який би забороняв людині розвіювати прах на державних землях. Людям дозволяють розвіювати кремовані останки, проте ця політика обмежує "комерційне розповсюдження кремованих останків".

У Польщі знайшли чотири трупи, правоохоронці підозрюють у вбивстві українця - ЗМІ09.04.24, 15:50 • 48726 переглядiв

Альона Уткіна

Новини СвітуПодії
Невада
Лас-Вегас