У США знайшли десятки людських останків біля Лас-Вегаса
Київ • УНН
Близько 70 куп кремованих людських останків знайдено неподалік селища Серчлайт за межами Лас-Вегаса. Влада підтвердила, що це людський прах, і розслідує обставини його появи.
Бюро землекористування США виявило близько 70 куп кремованих людських останків неподалік селища за межами Лас-Вегаса. Свідок, який натрапив на похмуре місце звернувся до журналістів. Влада підтвердила, що це дійсно людський прах, і зараз з’ясовує обставини його появи, пише УНН з посиланням на 8 News Now.
Деталі
Бюро землекористування розслідує виявлення десятків куп людських останків за межами Лас-Вегаса
На них натрапила людина, яка захотіли залишитися анонімною. Вона описала знахідку як близько 70 куп попелу на ґрунтовій дорозі біля Серчлайт та надала фотографію.
Серчлайт – це селище приблизно за годину їзди на південь від долини Лас-Вегаса, біля шосе US 95. 8 News Now надає цьому глядачеві анонімність на його прохання.
Журналвстам розповіли, що "купи є людськими кремованими останками, і що департамент активно розслідує це".
У Неваді немає закону, який би забороняв людині розвіювати прах на державних землях. Людям дозволяють розвіювати кремовані останки, проте ця політика обмежує "комерційне розповсюдження кремованих останків".
