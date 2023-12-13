В небе над Украиной ночью уничтожили все из 10 "шахедов" и 10 ракет на баллистической траектории
Киев • УНН
В ночь на 13 декабря украинские Силы обороны успешно сбили все 10 вражеских беспилотников "шахед" и 10 баллистических ракет, последние были в направлении Киева
Силы обороны в ночь на 13 декабря уничтожили в небе над Украиной 10 из 10 вражеских ударных дронов типа Shahed, почти все в Одесской области, и все 10 ракет, запущенных российскими войсками по баллистической траектории по Киеву, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
В ночь на 13 декабря, как сообщается, оккупанты атаковали беспилотниками типа Shahed из района Балаклавы (оккупированный Крым).
Зафиксированы пуски 10 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Все десять - уничтожены силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями ПВО Сил обороны Украины. Почти все вражеские БпЛА сбиты в Одесской области, сообщили в ВС ВСУ.
Ровно в 03:00 13 декабря, как отмечается, враг нанес ракетный удар по столице Украины.
Все десять целей, летевших в направлении города Киев по баллистической траектории, сбиты зенитным ракетным подразделением Воздушных сил. Тип ракет может быть установлен только после изучения обломков соответствующими службами
Напомним
В результате ночной ракетной атаки российских войск на Киев пострадали 53 человека, в Днепровском районе из-за падения обломков ракеты на проезжую часть дороги есть повреждения водопроводной сети, также падение ракеты, предварительно, было на территорию больницы.
В небе над Украиной ночью уничтожили все из 10 "шахедов" и 10 ракет на баллистической траектории
В ночь на 13 декабря украинские Силы обороны успешно сбили все 10 вражеских беспилотников "шахед" и 10 баллистических ракет, последние были в направлении Киева.
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