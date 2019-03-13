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В НБУ рассказали, что делать с изношенными или сомнительными купюрами

В НБУ рассказали, что делать с изношенными или сомнительными купюрами

Киев  •  УНН

 • 21119 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Изношенные купюры обязаны принимать банки по всем видам платежей, можно сдавать в банки сомнительные купюры. Об этом сообщила пресс-служба НБУ в ответе на запрос корреспондента УНН.

Как пояснили в НБУ, банки обязаны без каких-либо ограничений принимать изношенные банкноты по всем видам платежей и для переводов, для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для обмена на пригодные к обращению банкноты. Также, граждане могут обращаться в банки в случае сомнений в платежности или подлинности банкнот гривны. Для этого граждане заполняют в банке отдельное заявление с указанием реквизитов сомнительной банкноты (номинала, серийного номера, года выпуска).

Такие сомнительные относительно подлинности и платежности банкнот гривны, полученные от граждан по заявлениям, банки в установленном порядке вместе с соответствующими заявлениями направляют для проведения исследования в Национальный банк. По результатам исследований, проведенных специалистами Национального банка, НБУ возместит банкам и гражданам сумму банкнот, признанных настоящими и платежными. Поддельные банкноты изымаются из обращения без возмещения и передаются правоохранительным органам для проведения расследований.

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В прошлом году специалисты НБУ провели исследование почти 37,3 тысячи шт. сомнительных банкнот на сумму 5900000 гривен, из них лишь около 900 штук были признаны неплатежными.

При этом в пресс-службе НБУ уточнили, что все банкноты в Украине, которые находятся в обращении, периодически сортируются банками Украины и Национальным банком Украины автоматизированным способом (с помощью оборудования для автоматизированной обработки банкнот). По результатам сортировки банками пригодные к обращению банкноты направляют повторно в оборот, а изношенные передают в Национальный банк Украины для дальнейшей проверки, перечисления и утилизации, поскольку только НБУ имеет монопольное право на утилизацию изношенных банкнот и монет.

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Напомним, в 2018 году Национальный банк Украины реализовал памятных монет на сумму более 139 млн грн.

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