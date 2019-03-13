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В НБУ розповіли, що робити зі зношеними або сумнівними купюрами

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Зношені купюри зобов'язані приймати банки за всіма видами платежів, також можна здавати в банки сумнівні купюри. Про це повідомила прес-служба НБУ у відповіді на запит кореспондента УНН.

Як пояснили в НБУ, банки зобов’язані без будь-яких обмежень приймати зношені банкноти за всіма видами платежів та для переказів, для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви та для обміну на придатні до обігу банкноти. Також, громадяни можуть звертатися до банків у разі сумнівів щодо платіжності або справжності банкнот гривні. Для цього громадяни заповнюють у банку окрему заяву із зазначенням реквізитів сумнівної банкноти (номіналу, серійного номера, року випуску).

Такі сумнівні щодо справжності та платіжності банкноти гривні, отримані від громадян за заявами, банки у встановленому порядку разом із відповідними заявами направляють для проведення дослідження до Національного банку. За результатами досліджень, проведених фахівцями Національного банку, НБУ відшкодує банкам та громадянам суму банкнот, визнаних справжніми та платіжними. Підроблені банкноти вилучаються з обігу без відшкодування та передаються правоохоронним органам для проведення розслідувань.

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Минулого року фахівці НБУ здійснили дослідження майже 37,3 тисячі шт. сумнівних банкнот на суму 5,9 млн гривень, з них лише близько 900 штук були визнані неплатіжними.

При цьому в прес-службі НБУ уточнили, що всі банкноти в Україні, які знаходяться в обігу, періодично сортуються банками України та Національним банком України автоматизованим способом (за допомогою обладнання для автоматизованого оброблення банкнот). За результатами сортування банками придатні до обігу банкноти направляють повторно в обіг, а зношені передають до Національного банку України для подальшої перевірки, перерахування та утилізації, оскільки тільки НБУ має монопольне право на утилізацію зношених банкнот і монет.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гривневі банкноти низьких номіналів зношуються протягом року – НБУ

Нагадаємо, у 2018 році Національний банк України реалізував пам'ятних монет на суму понад 139 млн грн.

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