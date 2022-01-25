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15 марта, 19:03 • 107725 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 146067 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125251 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 118647 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 105777 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 101914 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 94822 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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В наземном транспорте Киева будут тестировать оплату банковской картой

В наземном транспорте Киева будут тестировать оплату банковской картой

Киев • УНН

 • 27989 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В Киеве в феврале планируют запустить тестовую оплату банковской картой в наземном транспорте на нескольких маршрутах. Об этом сообщил руководитель цифровой трансформации Киева (CDTO) и заместитель председателя КГГА Петр Оленич на своей Facebook-странице, информирует УНН.

Детали

"Сейчас команда работает над оплатой банковской картой в наземном коммунальном транспорте. В феврале планируем запустить ее в тестовом режиме на нескольких маршрутах", — написал Оленич.

Он отметил, что полгода назад Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменили бумажные талоны в общественном транспорте.

За это время электронным билетом воспользовались 140 млн раз, а в сервисе "Киев Цифровой" сгенерировано 11 млн QR-билетов.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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