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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
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В наземному транспорті Києва тестуватимуть оплату банківською карткою

В наземному транспорті Києва тестуватимуть оплату банківською карткою

Київ • УНН

 • 27991 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У Києві в лютому планують запустити тестову оплату банківською карткою в наземному транспорті на кількох маршрутах. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич на своїй Facebook-сторінці, інформує УНН.

Деталі

"Зараз команда працює над оплатою банківською карткою в наземному комунальному транспорті. У лютому плануємо запустити її в тестовому режимі на декількох маршрутах", — написав Оленич.

Він зазначив, що пів року тому Київ став першим містом в Україні, де повністю скасували паперові талони у громадському транспорті.

За цей час електронним квитком скористалися 140 млн разів, а в сервісі "Київ Цифровий" згенеровано 11 млн QR-квитків.

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