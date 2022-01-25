В наземному транспорті Києва тестуватимуть оплату банківською карткою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Києві в лютому планують запустити тестову оплату банківською карткою в наземному транспорті на кількох маршрутах. Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич на своїй Facebook-сторінці, інформує УНН.
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"Зараз команда працює над оплатою банківською карткою в наземному комунальному транспорті. У лютому плануємо запустити її в тестовому режимі на декількох маршрутах", — написав Оленич.
Він зазначив, що пів року тому Київ став першим містом в Україні, де повністю скасували паперові талони у громадському транспорті.
За цей час електронним квитком скористалися 140 млн разів, а в сервісі "Київ Цифровий" згенеровано 11 млн QR-квитків.