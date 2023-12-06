В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
Киев • УНН
За первые десять месяцев 2023 года украинские власти изъяли 439 поддельных банкнот в долларах США и 13 - евро, причем чаще всего подделывались банкноты номиналом 100 долларов, 50 евро и 200 евро
За десять месяцев этого года было изъято 439 штук поддельных банкнот долларов США и 13 штук поддельных банкнот евро. Чаще всего злоумышленники подделывали банкноты номиналом 100 долларов. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.
Непосредственно из обращения изымается незначительное количество поддельных банкнот иностранной валюты. За десять месяцев 2023 года было изъято 439 штук поддельных банкнот долларов США и 13 штук поддельных банкнот евро. Подделки иностранной валюты чаще всего изымаются кассовыми работниками банков, а также небанковских финансовых учреждений - пунктов обмена валют. Увеличения количества изъятых подделок иностранной валюты не наблюдается
Детали
В Нацбанке отметили, что среди изъятых из обращения за десять месяцев 2023 года поддельных банкнот иностранной валюты преобладали:
* доллары США (97% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты);
* евро (3%).
Чаще всего злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:
* 100 долларов США (90% от общего количества изъятых поддельных долларов США);
* 50 и 200 евро (46% и 38% от общего количества изъятых поддельных евро соответственно).
Дополнение
В Киеве прикрыли валютчиков, которые продавали фальшивые доллары.
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
За первые десять месяцев 2023 года украинские власти изъяли 439 поддельных банкнот в долларах США и 13 - евро, причем чаще всего подделывались банкноты номиналом 100 долларов, 50 евро и 200 евро.
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