Представители НАТО отметили значительную работу Минобороны по обеспечению совместимости систем Украины и НАТО, а также инновационный подход при разработке боевой системы DELTA. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

"Представители НАТО отметили значительную работу Министерства обороны Украины по обеспечению совместимости систем Украины и НАТО, а также инновационный подход при разработке боевой системы DELTA. Официальный сайт командования НАТО по вопросам трансформации сообщил: Демонстрируя совместимость DELTA на учениях CWIX, Украина позиционирует себя как лидера в инновациях на поле боя. Их опыт и настойчивость в разработке этой критически важной системы во время войны является вдохновением для мирового оборонного сообщества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система доказала, что может обмениваться информацией между различными государствами-союзниками НАТО.

"Это данные из воздушного, морского, наземного и кибернетического доменов, а также медицинские и логистические данные в соответствующих протоколах совместимости. С появлением DELTA Украина усиливает свои позиции в мире как мощного инновационного хаба, который генерирует действенные решения для эффективного ведения войны", - заявила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

В Минобороны добавили, что недавно система DELTA успешно интегрировалась с польской системой управления артиллерийским огнем TOPAZ во время учений НАТО CWIX.

Справочно

DELTA - это экосистема военных продуктов, которая ежедневно помогает уничтожать вражеские объекты. В нее входят мобильное приложение, военный мессенджер, безопасный стриминг с поля боя, цифровая карта, средства планирования работы и интеграции с другими системами.

Благодаря этой системе военные планируют операции и боевые задачи, обмениваются информацией о размещении сил врага в защищенном пространстве.

Напомним,

В Польше, в городе Быдгощ, во время учений НАТО CWIX24 украинская боевая система DELTA успешно прошла интеграцию с польской системой управления артиллерийским огнем TOPAZ.