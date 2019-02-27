В НАБУ рассказали, сколько дел подпадают под статью "незаконное обогащение"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. На сегодня детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по 65 уголовным производствах относительно незаконного обогащения. Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ответе на запрос корреспондента УНН.
По данным пресс-службы, на сегодняшний детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по 65 уголовным производствах, в пределах которых проверяют, в том числе, факты незаконного обогащения (ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины).
Причем двум лицам уже сообщили о подозрении в совершении уголовных коррупционных правонарушений, предусмотренных настоящей статьей. В отношении четырех лиц по ст. 368-2 УК Украины обвинительные акты направлены в суд.
Впрочем приговоры в отношении незаконного обогащения по делам, расследуемым НАБУ, на сегодня суд не выносил.
Напомним, Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.
Президент Петр Порошенко безотлагательно внесет в Верховную Раду новый законопроект по статье о незаконном обогащении.