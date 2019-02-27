В НАБУ рассказали, сколько дел подпадают под статью "незаконное обогащение"

По данным пресс-службы, на сегодняшний детективы НАБУ осуществляют досудебное расследование по 65 уголовным производствах, в пределах которых проверяют, в том числе, факты незаконного обогащения (ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины).



Причем двум лицам уже сообщили о подозрении в совершении уголовных коррупционных правонарушений, предусмотренных настоящей статьей. В отношении четырех лиц по ст. 368-2 УК Украины обвинительные акты направлены в суд.

Впрочем приговоры в отношении незаконного обогащения по делам, расследуемым НАБУ, на сегодня суд не выносил.

Напомним, Конституционный Суд Украины отменил статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении.



Президент Петр Порошенко безотлагательно внесет в Верховную Раду новый законопроект по статье о незаконном обогащении.