В НАБУ розповіли, скільки справ підпадають під статтю "незаконне збагачення"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Станом на сьогодні детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у 65 кримінальних провадженнях щодо незаконного збагачення. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у відповіді на запит кореспондента УНН.
За даними прес-служби, станом на сьогодні детективи НАБУ здійснюють досудове розслідування у 65 кримінальних провадженнях, в межах яких перевіряють, в тому числі, факти незаконного збагачення (ст. 368-2 Кримінального кодексу України).
Причому двом особам вже повідомили про підозру у вчиненні кримінальних корупційних правопорушень, передбачених цією статтею. Стосовно чотирьох осіб за ст. 368-2 КК України обвинувальні акти скеровані до суду.
Втім вироки щодо незаконного збагачення у справах, розслідуваних НАБУ, станом на сьогодні суд не виносив.
Нагадаємо, Конституційний Суд України скасував статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення.
Президент Петро Порошенко невідкладно внесе у Верховну раду новий законопроект щодо статті про незаконне збагачення.